Володин рассказал о новом законе по защите пенсионных накоплений граждан

В некоторых случаях люди узнают, что их пенсионные накопления переведены в другой фонд, после чего подают в суд, выигрывают процесс, но вернуть доход от инвестиций не могут, объяснил суть проблемы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода”, – сказал председатель ГД.

Проект закона призван защитить права застрахованных лиц при неправомерном переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому. Сейчас в случае перехода гражданин теряет доходы от инвестирования.

Во втором чтении к законопроекты приняты поправки. Помимо прочего, уточнен механизм восстановления инвестиционного дохода при решении суда.