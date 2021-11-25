 

Володин рассказал о новом законе по защите пенсионных накоплений граждан

25.11.2021, 19:14, Разное
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В некоторых случаях люди узнают, что их пенсионные накопления переведены в другой фонд, после чего подают в суд, выигрывают процесс, но вернуть доход от инвестиций не могут, объяснил суть проблемы спикер Госдумы Вячеслав Володин.

“Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода”, – сказал председатель ГД.

Проект закона призван защитить права застрахованных лиц при неправомерном переводе пенсионных накоплений от одного страховщика к другому. Сейчас в случае перехода гражданин теряет доходы от инвестирования.

Во втором чтении к законопроекты приняты поправки. Помимо прочего, уточнен механизм восстановления инвестиционного дохода при решении суда.



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