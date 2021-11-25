 

Обнаружен самый опасный штамм коронавируса

25.11.2021, 19:14, Разное
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В Южно-Африканской Республике был выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Ученые полагают, что он может быть опаснее всех известных в настоящее время вариантов.

Штамм получил название B.1.1.529. О появлении очередной версии вируса сообщили местные СМИ, позже факт обнаружения был подтвержден южноафриканским Национальным институтом инфекционных заболеваний. Специалисты считают, что B.1.1.529 может быть заразнее всех “собратьев” и иметь защиту от существующих вакцин. В настоящее время известно о 22 случаях заражения новым штаммом, сообщает Ura.ru.



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