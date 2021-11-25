Восемь ямальских спортсменов стали призерами Олимпиады и чемпионатов мира

Сразу несколько спортсменов из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2021 году стали призерами Олимпийских игр, и Чемпионатов мира, о достижениях ямальских спортсменов рассказал директор департамента по физической культуре и спорту региона Андрей Масанов, подводя итоги работы ведомства.

«Одно из главных спортивных достижений в 2021 году – Олег Стояновский и Вячеслав Красильников (ВК «Факел», Новый Уренгой) стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио 2020 по пляжному волейболу», – говорится в сообщении на сайте администрации региона.

Дмитрий Волков и Денис Богдан стали серебряными призерами Олимпийских игр в Токио 2020 по волейболу. Александра Горячкина стала серебряным призером Кубка мира ФИДЕ в личном зачете, чемпионкой Мира в составе сборной команды России.

Гульназ Губайдуллина установила олимпийский рекорд на Олимпийских играх в Токио 2020 в соревнования по плаванию на дистанции в 200 метров вольным стилем в современном пятиборье, в итоговом зачете заняла 23 место. Сефершаев Эмин стал серебряным призером чемпионата Мира по греко-римской борьбе в в/к 55 кг (октябрь, Осло, Норвегия).

Рустам Одинаев стал бронзовым призером международного рейтингового соревнования 31st Fajr Open 2021 G1 по тхэквондо ВТФ среди мужчин, (октябрь, Тегеран (Иран);

В 2022 году будет продолжен отбор и участие спортсменов ЯНАО в составе спортивной сборной команды РФ в Зимних олимпийских играх 2022 года (Китай).

При этом Ямал традиционно входит в число лидеров среди регионов РФ по доле систематически занимающихся физической культурой и спортом (51,1 %), а также по доле привлеченных к активным занятиям спортом лиц с инвалидностью (26,9 %).

На Ямале работают 40 спортивных школ окружной и муниципальной форм собственности. Их посещают более 24 000 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. В системе спортивных организаций работают для населения 982 тренера и специалиста. В этом году тренерский состав пополнился 63 новыми специалистами.

Также в ЯНАО реализуется проект Академия волейбола «Факел». Спортзалы 13 спортивных школ оборудованы баннерами с символикой клуба, юные волейболисты обеспечиваются формой, поставки завершены. Для этого закуплено почти 2 000 комплектов формы. Это первый подобный проект в стране.