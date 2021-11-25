В Госдуму внесли проект о защите попавших под санкции компаний

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение санкций.

Авторы инициативы вице-спикер и депутаты от ЛДПР – Борис Чернышов, Василий Власов и Андрей Луговой в пояснительной записке сообщают, что законопроект позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, передает РИА «Новости».

Компании также могут получить компенсации, в том числе после реального исполнения решения суда в Российской Федерации через взыскание имущества ответчиков, отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

На данный момент арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия, отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в среду Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.

МФТИ удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки.