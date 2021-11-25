 

В Госдуму внесли проект о защите попавших под санкции компаний

25.11.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве подавать в российские арбитражные суды иски против иностранных организаций и граждан, которые поддержали введение санкций.

Авторы инициативы вице-спикер и депутаты от ЛДПР – Борис Чернышов, Василий Власов и Андрей Луговой в пояснительной записке сообщают, что законопроект позволит обеспечить возможность компенсации убытков и устранения иных неблагоприятных последствий, которые российские граждане и компании получают в результате действия санкций, передает РИА «Новости».

Компании также могут получить компенсации, в том числе после реального исполнения решения суда в Российской Федерации через взыскание имущества ответчиков, отмечается в документе, размещенном в электронной базе данных Госдумы.

На данный момент арбитражный процессуальный кодекс не позволяет инициировать подобные действия, отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в среду Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института.

МФТИ удивлен решением официальных властей Соединенных Штатов о внесении его в санкционные списки. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Макрон поддержал позицию Меркель по «Северному потоку – 2»

15.06 / Зеленский обсудил с главой ОБСЕ ситуацию с безопасностью на Донбассе и у границы Украины

14.06 / Крупными коммунальными предприятиями должно руководить государство – Шмыгаль

28.03 / В “красной” зоне остаются 10 регионов – Минздрав Украины

22.03 / Ведущий Добрынин покинул российское шоу “Холостяк”

14.10 / Президент Кыргызстана отказался утверждать новое правительство

30.06 / Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

24.03 / Ахеджакова призвала поставить на Лубянке памятник педофилу

21.09 / В РФ оценили инцидент с прерванным выступлением представителя Крыма в ООН

10.04 / Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика