Ford представила в США пикап Ford Ranger нового поколения

На американском рынке представили обновленный пикап Ford Ranger.

Данный автомобиль радикально отличается от предшествующей генерации. В частности, производителем видоизменены детали кузова, включая бамперы, решетку радиатора, и светодиодную оптику. Кроме того, впервые пикап Ford Ranger получил в качестве опции матричные фары. Автомобиль обладает и более качественными материалами отделки салона.

Здесь же применили цифровую приборную панель и 10-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Новый пикап Ford Ranger поступит на рынок с несколькими дизельными силовыми установками, а также появятся версии с бензиновым агрегатом. Пока более точные технические параметры не сообщаются американским производителем.