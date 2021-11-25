 

Ford представила в США пикап Ford Ranger нового поколения

25.11.2021, 18:54, Новости дня
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На американском рынке представили обновленный пикап Ford Ranger.

Данный автомобиль радикально отличается от предшествующей генерации. В частности, производителем видоизменены детали кузова, включая бамперы, решетку радиатора, и светодиодную оптику. Кроме того, впервые пикап Ford Ranger получил в качестве опции матричные фары. Автомобиль обладает и более качественными материалами отделки салона.

Здесь же применили цифровую приборную панель и 10-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Новый пикап Ford Ranger поступит на рынок с несколькими дизельными силовыми установками, а также появятся версии с бензиновым агрегатом. Пока более точные технические параметры не сообщаются американским производителем.



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