 

В компании Samsung сообщили о продаже миллиона интерьерных телевизоров The Frame TV

25.11.2021, 18:54, Новости дня
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Как пояснили аналитики рынка, после начала пандемии коронавируса значительно вырос спрос и на такие электронные устройства, как телевизоры с большими экранами. Производители обычно называют их интерьерными. А компания Samsung сообщает, что с начала текущего года продала таких устройств, выпущенных под названием The Frame TV, уже более одного миллиона.  

Но год еще не закончился, впереди больше месяца, и каким будет итоговый результат, пока неизвестно. Тем не менее, рекорд уже установлен, сообщают представители “Самсунга”. Ведь ранее производитель никогда еще не достигал миллионной отметки в годовых продажах таких товаров.

Пользуясь случаем, южнокорейский производитель напоминает, что готов предложить покупателям современные телевизоры с экранами от 32 до 85 дюймов. Также Samsung через несколько месяцев начнет выпускать модели с частотой обновления кадров 120 Гц.



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