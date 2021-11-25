В компании Samsung сообщили о продаже миллиона интерьерных телевизоров The Frame TV

Как пояснили аналитики рынка, после начала пандемии коронавируса значительно вырос спрос и на такие электронные устройства, как телевизоры с большими экранами. Производители обычно называют их интерьерными. А компания Samsung сообщает, что с начала текущего года продала таких устройств, выпущенных под названием The Frame TV, уже более одного миллиона.

Но год еще не закончился, впереди больше месяца, и каким будет итоговый результат, пока неизвестно. Тем не менее, рекорд уже установлен, сообщают представители “Самсунга”. Ведь ранее производитель никогда еще не достигал миллионной отметки в годовых продажах таких товаров.

Пользуясь случаем, южнокорейский производитель напоминает, что готов предложить покупателям современные телевизоры с экранами от 32 до 85 дюймов. Также Samsung через несколько месяцев начнет выпускать модели с частотой обновления кадров 120 Гц.