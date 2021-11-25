По итогам переписи в ЕАО не нашли ни одного еврея

Росстат опубликовал результаты Всероссийской переписи населения. По данным социологов, на данный момент переписано более 114% всего населения Российской Федерации.

Федеральная служба охарактеризовала перепись как успешное мероприятие, однако ученых поразили некоторые результаты. В частности, Росстат указал на полное отсутствие людей, указавших свою национальность как еврейскую, в Еврейской автономной области.

В опубликованных данных по ЕАО 80% респондентов определили себя как русские, 14% как поволжские немцы, 3% оказались представителями национальности хань, 1% – молдаванами. Ввиду подобных обстоятельств, в соответствии с N82-ФЗ «О правах народов на самоопределение» Совет Федерации сможет лишить регион особого статуса.

По информации газеты Jew Observer, еврейская диаспора региона была расформирована в 2014 году, а последний ее представитель уехал после упразднения должности ученого еврея при губернаторе Гольдштейне.

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