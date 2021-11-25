Нардеп Буймистер: МВФ не доверяет обещаниям Кабмина и в меморандуме требует прекратить манипуляции с выплатами “зеленым” инвесторам

“Скандал со сделками правительства относительно невыплат средств производителям “зеленой” энергии набирает обороты и выходит на новый уровень. МВФ напрямую призвал украинское правительство прекратить манипуляции со средствами международных кредиторов и инвестбанков и закрепил это требование как условие выделения второго транша. МВФ уже не доверяет обещаниям правительства, и это очень тревожный сигнал. В международном сообществе не осталось незамеченным, что правительство откровенно попирает верховенство права и нарушает украинское и международное законодательство. Следовательно, там не видят другого пути, кроме как требовать безусловного и 100% погашения долгов перед “зелеными” до конца года”, – подчеркнула политик.

Она считает политику власти недальновидной и угрожающей имиджу и инвестиционной привлекательности страны.

“Среди рисков, несущих в себе махинации с европейскими “зелеными” еврооблигациями в энергетической сфере, – срыв синхронизации украинской энергосистемы с европейской и возвращение в “объятия” восточных соседей. Если говорить об экономических последствиях, это обвал котировок гособлигаций Украины, рост вероятности дефолта Украины и лишение возможности украинских государственных компаний привлекать финансирование за границей. Надеюсь, правительство не пойдет против требований МВФ, усвоив горький урок после обмана иностранных кредиторов и украинских производителей в ситуации со схемами присвоения средств от “зеленых” еврооблигаций”, – подытожила Людмила Буймистер.

https://www.facebook.com/milabst/posts/10165682889410111

Контекст:

24 ноября Международный валютный фонд опубликовал на своем сайте обновленный меморандум с Украиной в рамках полученного в этот день второго транша МВФ по программе stand-by. “Мы активизируем наши усилия по предотвращению накопления квазифискального дефицита в энергетическом секторе. С этой целью мы обязуемся ликвидировать задолженность перед производителями возобновляемой энергии и предотвратить накопление долга в будущем”, – сказано в приложении (письме о намерениях).

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

“Обозреватель” писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

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