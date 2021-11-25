 

В Великобритании в гольф-клубе два человека пострадали в результате нападений диких кабанов

25.11.2021, 18:28, Новости дня
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Первый раз кабаны пришли в гольф-клуб 21 ноября. Они забрались на поле, разбросали находившиеся там сумки и порезали ногу одному из игроков в гольф.

Второй раз животные появились в Лайтклиффе 23 ноября. Сотрудник гольф-клуба попытался их выгнать и также получил повреждение ноги.

Опасности для жизни людей повреждения не представляют, но пострадавшие были вынуждены обратиться в больницу для защиты от столбняка, отмечает телеканал.

Кабаны также повредили поле для гольфа.

Позже их поймала полиция.

В связи с инцидентом гольф-клуб был временно закрыт. Сейчас он работает снова.

В Facebook гольф-клуба указано 25 ноября, что животные “еще живы и здоровы”.

https://www.facebook.com/LightcliffeGolfClub/posts/1150605812135991

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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