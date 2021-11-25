 

Госдума одобрила новые льготы для ряда групп граждан

25.11.2021, 18:20, Разное
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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о льготах для охраняющих государственную границу добровольцах. Выделять материальную поддержку этим гражданам смогут правительства регионов.

Пока же на льготы могут рассчитывать только дружинники, которые по собственной инициативе охраняют общественный порядок, а также внештатные сотрудники полиции. Материальная поддержка дружинникам-пограничникам оказывается лишь в нескольких регионах.

Один из авторов инициативы, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что в 2020 году дружинники принимали участие в задержании 42 нарушителей госграницы, пяти тысяч нарушителей режима. Было изъято порядка 30 килограммов наркотиков, оружие и боеприпасы, пишет URA.RU.

В настоящий момент госграницу охраняют 12,3 тысячи дружинников и около тысячи членов казачьих обществ, уточнил Пискарев.

Общая протяженность государственной границы России составляет 62 тысячи километров. Страна имеет
наибольшее количество государств-соседей в мире. Среди них – Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Монголия, КНДР, Абхазия и Южная Осетия. По морю Россия граничит с США и Японией.



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