 

Смартфон Xiaomi 12X оснастят процессором Snapdragon 870

25.11.2021, 18:00, Новости дня
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По мнению экспертов, новая модель смартфона Xiaomi 12X должна стать компактным флагманом в линейке мобильных устройств компании. Согласно последней появившейся информации, в гаджете будет установлен процессор Snapdragon 870.

Авторитетные инсайдерские источники утверждают, что относительно процессора разработчик уже принял окончательное решение, поскольку точно такие же чипы установлены в гаджетах-конкурентах Redmi K40 и POCO F3.

Размер экрана в новом смартфоне будет равен 6,28 дюйма. Производитель обещает, что частота кадров на нем составит до 120 Гц. А высота корпуса указывает на компактность модели. Она составит чуть более 145 мм (ширина – всего 65,4 мм). Главный датчик видеокамеры обеспечит съемку с разрешением 50 Мп.



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