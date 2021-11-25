Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже в декабре 2021 года

Декабрь 2021 года можно с уверенностью назвать временем перемен. Многие люди расширят свой круг общения, найдут новую, более интересную работу, одинокие встретят тех, кто станет для них светом в окошке. Однако есть некоторые знаки, для которых предстоящий месяц окажется судьбоносным. Предлагаем узнать, какие три знака зодиака ожидают серьезные перемены в декабре текущего года.

Близнецы

Некоторые представители этого знака могут столкнуться с горечью предательства. Человек, которому вы полностью доверяете, окажется не тем, кем вы его считали. Это потрясение может надолго выбить из колеи, заставить усомниться в самом себе. Однако не стоит переживать сильно – астрологи уверяют, что это к лучшему, вы будете знать предателя в лицо, больше своими действиями он не причинит вам вреда. Постарайтесь побольше времени проводить в общении со второй половиной, не скрывайте свои чувства.

Однако на карьерном поприще у представителей знака все хорошо, даже боль от разочарования не помешает Близнецам добиться своего и получить повышение или премию. Природное упрямство поможет знаку преодолеть все препятствия. Кроме того, возникнет самолюбивое желание доказать предателю свою значимость. Судьба также подарит многим Близнецам альтернативу – велика вероятность встретить человека, который станет вашим близким другом.

Телец

Представитель стихии Земли полностью сосредоточен на работе, тем более, что судьба, кажется, дает шанс, которым грех не воспользоваться. Однако стремление сделать карьеру негативно скажется на отношениях со второй половиной. В декабре ваш избранник может усомниться в ваших чувствах, поэтому постарайтесь окружить его заботой и вниманием.

Первая половина месяца будет посвящена борьбе с мелкими бытовыми трудностями, незначительными проблемами. Казалось бы, ничего серьезного, но из-за их количества вы будете ощущать упадок сил. Вторая половина, напротив, поможет получить желаемое – продвижение по карьерной лестнице.

Рак

А вот этот знак ждут благоприятные перемены. Раки смогут улучшить свое материальное положение, шансы будут достаточно велики. Поэтому основная задача, стоящая перед представителем знака – отказаться от соблазна поплыть по течению и начать активно действовать. Только в этом случае вы сможете начать больше зарабатывать. Не теряйтесь, аналогичного шанса наладить свою жизнь придется ждать долго.

Ваше настроение будет отличным, однако старайтесь оставаться бдительными и не попасться на удочку мошенников, которые постараются поживиться за ваш счет.