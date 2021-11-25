Покушение на Шефира. Полиция провела обыск у депутата от “Европейской солидарности”

“24 ноября утром в доме Сергея Волошина прошел обыск, а документы, которыми прикрывалась полиция, прямо указывают, что депутата пытаются обвинить ни много ни мало, а в покушении на Шефира”, – говорится в сообщении.

В партии назвали обыск у одного из своих членов “преследованием “Европейской солидарности” и заявили о “фальсификации дела против оппозиции”.

https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.IvanoFrankivsk/posts/1491510547946431

Обыски прошли в доме Волошина в городе Яремче, а также в доме его родителей, на основании постановления Печерского суда Киева от 3 ноября. Об этом сообщил депутат на пресс-конференции, пишет местное издание “Курс”.

По словам депутата, следователи объяснили, что у Волошина есть зарегистрированное охотничье ружье калибра 7,62, а в машину Шефира стреляли из оружия этого калибра. Волошин отметил, что это очень популярный средний калибр стрелкового оружия.

“Они на рассвете будят моих родителей, у мамы трясутся руки, отец волнуется… Является ли для этого основанием то, что я владею оружием калибра 7,62? В Украине таких десятки или сотни тысяч. Интересно мне, проводили ли обыски на территории Ивано-Франковской области еще у кого-то по таким основаниям”, – сказал Волошин.

Депутат добавил, что во время покушения на Шефира в Киевской области не находился. Он отметил, что еще в сентябре дал исчерпывающую информацию следователям, где находился в день покушения на первого помощника президента, когда пользовался оружием.

Контекст:

Машину Шефира обстреляли 22 сентября под Киевом. Помощник Зеленского направлялся из дома на работу, когда по его автомобилю открыли огонь из леса. Политик не пострадал. Водитель Александр Иванько был ранен в ногу, он перенес операцию.

Утверждалось, что автомобиль Шефира не бронирован, это, по его словам, служебная машина студии “Квартал 95”. По данным прокуратуры, по машине выпустили 18 пуль.

Офис генпрокурора Украины открыл производство по статье “покушение на убийство двух и более лиц”.

Зеленский в 2020 году говорил, что Шефир – среди лиц, которым он доверяет больше всех. После нападения президент пообещал, что “ответ будет сильным”, и заявил, что считает самой вероятной версией покушения “реакцию на реальные изменения в государстве”.

2 октября Шефир рассказал, что начал передвигаться на бронированном автомобиле, объяснив это своим статусом в уголовном производстве о покушении.

26 октября генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что расследование продолжается. “То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем”, – сказала она.

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