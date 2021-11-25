 

Володин сообщил о грядущем ужесточении ответственности для нарушителей ПДД

25.11.2021, 17:26, Разное
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В ГД создана рабочая группа, которая занимается этим вопросом, отметил председатель палаты. Он предположил, что парламентарии рассмотрят законопроекты до конца текущего года.

Предусматривается административная и уголовная ответственность для нарушителей ПДД, также у них могут изъять автомобиль.

Речь идет о тех, кто нарушает ПДД в попытках собрать лайки и привлечь к себе внимание в социальных сетях, пояснил Володин. Такое поведение опасно не только для участников дорожного движения, но и пешеходов на остановках общественного транспорта, подчеркнул спикер.

“Мирные граждане едут на работу, по делам. Сумасшедший, по‑другому не скажешь, пытается привлекать к себе внимание. Заканчивается это все плохо. Поэтому есть законодательные предложения, которые нам надо как можно быстрее реализовать в виде закона”, – сказал председатель ГД.

Ранее депутаты приняли в первом чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра частных автомобилей и мотоциклов. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – они как и прежде будут обязаны проходить техническую диагностику.



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