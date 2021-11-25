 

Россиян предупредили о скачке цен в ресторанах в 2022 году

25.11.2021, 17:26, Разное
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Цены на товары и услуги в российских ресторанах могут подняться до 15% после Нового года. Об этом предупредили представители ряда известных сетей общественного питания.

Рестораторы пояснили, что повышение ценников является вынужденной мерой из-за подорожания логистических услуг и продуктов. Генеральный директор сети кофеен “Шоколадница” Олег Подгорный заявил, что некоторые блюда могут подорожать на 3%, а другие – на 15%. А основатель Free Pizza Юрий Левитас прогнозирует постепенный рост цен на все позиции в меню на 5-10%, сообщает “Радио 1”.



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