Россиян предупредили о скачке цен в ресторанах в 2022 году

Цены на товары и услуги в российских ресторанах могут подняться до 15% после Нового года. Об этом предупредили представители ряда известных сетей общественного питания.

Рестораторы пояснили, что повышение ценников является вынужденной мерой из-за подорожания логистических услуг и продуктов. Генеральный директор сети кофеен “Шоколадница” Олег Подгорный заявил, что некоторые блюда могут подорожать на 3%, а другие – на 15%. А основатель Free Pizza Юрий Левитас прогнозирует постепенный рост цен на все позиции в меню на 5-10%, сообщает “Радио 1”.