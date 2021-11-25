 

Меркель пригрозила РФ новыми санкциями из-за Украины

25.11.2021, 17:18, Новости дня
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Конфликт на Украине должен решаться путем диалога, агрессия по отношению к республике потребует дополнительных санкций, сообщила и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель после переговоров с польским премьер-министром Матеушем Моравецким.

«Как и в случае с Белоруссией, мы должны продемонстрировать европейское единство по вопросу, какие дополнительные санкции могут быть, если мы не увидим прогресса», – цитирует ее ТАСС. Меркель отметила, что «агрессия по отношению к суверенитету Украины имела бы большую цену».

Также она заявила, что хотела бы, будучи канцлером, принять участие еще в одной встрече в нормандском формате. По ее словам, «должна оставаться открытой дверь для диалога» с Россией по вопросу украинского урегулирования.

Ранее Меркель заявила, что у Парижа, Берлина и Москвы «абсолютно разные взгляды» на причины того, почему в последнее время не было встреч в нормандском формате на уровне глав МИД.

Также она обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений.



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