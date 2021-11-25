Депутат рассказал о специально инфицирующих себя коронавирусом антиваксерах

В РФ есть желающие специально заболеть коронавирусом, вместо того, чтобы вакцинироваться, таким образом противники прививок хотят выработать у себя иммунитет, сообщил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я слышал высказывания людей, которые говорят: «Давайте мы заразимся», чуть ли не в красную зону специально приходят или с инфицированными контактируют, такие у нас тоже есть, просто это у нас не носит массовый характер, не сопровождается публикациями. Если человек таким путем хочет выработать иммунитет, это его позиция, другое дело, чем закончится их болезнь, как они перенесут», – приводят «Известия» слова Нилова порталу Lenta.ru.

По словам парламентария, в Госдуме этот вопрос не обсуждался.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее RT сообщило со ссылкой на испанское телевидение, что в Европе противники вакцинации специально инфицируют себя COVID-19, чтобы получить ковид-паспорт. Они покупают в интернете наборы для самоинфицирования и ходят в гости к заболевшим друзьям.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто организует акции антиваксеров в российских регионах.