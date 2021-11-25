 

Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку с электродетонатором

25.11.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Холдинг «Технодинамика» компании Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку, данные с которой стираются при срабатывании электродетонатора, сообщила пресс-служба корпорации.

«В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флешке данные уничтожаются без возможности восстановления», – говорится в сообщении на сайте компании.

В новой флешке чип памяти, элементы питания и управления расположены в едином корпусе. Чтобы удалить данные с накопителя необходимо нажать кнопку на торце устройства. Встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым.

«В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса», – рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Устройства могут использоваться госведомствами, а также компаниями, работающими с конфиденциальной информацией.

Ранее холдинг «Технодинамика» Ростеха представил очки для борьбы с бессонницей, которые позволяют проводить профилактику нарушений сна и восстанавливать суточные биоритмы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Путин рассказал Макрону, что провел парад Победы

23.10 / Корреспондент – на Украине прекратили работу два основных производителя кислорода

07.08 / Подробности о вакцине от НИЦ Гамалеи и института Пастера

20.11 / Пентагон подтвердил завершение военной миссии в Ираке в 2021 году

04.08 / Дизайн нового Genesis GV60 раскрыли до премьеры

27.04 / Бразилия не одобрила «Спутник V»

04.02 / Россияне стали вдвое меньше пользоваться наличными

10.02 / Мишель Обама станет ведущей детского кулинарного шоу на Netflix

22.08 / Клинические испытания китайской вакцины от коронавируса начались в Аргентине

27.11 / Неизвестные в медицинских масках ограбили магазин в Чертаново

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика