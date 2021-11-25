Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку с электродетонатором

Холдинг «Технодинамика» компании Ростех разработал самоуничтожающуюся флешку, данные с которой стираются при срабатывании электродетонатора, сообщила пресс-служба корпорации.

«В отличие от имеющихся аналогов устройство безопасно для пользователя, поскольку при срабатывании электродетонатора целость его корпуса не нарушается, а хранящиеся на флешке данные уничтожаются без возможности восстановления», – говорится в сообщении на сайте компании.

В новой флешке чип памяти, элементы питания и управления расположены в едином корпусе. Чтобы удалить данные с накопителя необходимо нажать кнопку на торце устройства. Встроенный источник питания активирует электродетонатор, который прожигает печатную плату кумулятивной струей. Объем памяти, как и внешний вид флешки, может быть любым.

«В современном цифровом мире безопасность данных требует особого внимания. Мы создали новое устройство, которое способно надежно обезопасить информацию от несанкционированного доступа: невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой. В дальнейшем предстоит провести испытания устройства на безопасность при длительном хранении, на стойкость к механическим и климатическим факторам, а также проработать различные варианты дизайна корпуса», – рассказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Устройства могут использоваться госведомствами, а также компаниями, работающими с конфиденциальной информацией.

Ранее холдинг «Технодинамика» Ростеха представил очки для борьбы с бессонницей, которые позволяют проводить профилактику нарушений сна и восстанавливать суточные биоритмы.