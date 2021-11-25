 

В НАТО обеспокоены близостью границы России с военными базами альянса

25.11.2021, 17:11, Разное
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью французскому изданию Le Point выразил озабоченность активным приближением российской территории к военным базам альянса в Прибалтике.

«Такая близость страны-агрессора к базам НАТО несет большую опасность. Нужно срочно заставить остановить империалистические замашки России, которые угрожают суверенитету европейских государств и нашим мирным военным. Еще 15 лет назад Россия находилась в сотнях километрах от наших баз, а сейчас можно рукой подать до ее границы. Сегодня она находится ближе к базам НАТО, чем во время холодной войны. Это настораживает. Такие действия говорят о подготовке к полномасштабной войне с Западом. И мы должны этого не допустить или по крайней мере быть готовыми к такому раскладу», — заявил глава альянса.

Для противостояния потенциальной угрозе генсек объявил об увеличении военного контингента на действующих базах и ускорении процесса вступления в НАТО Украины и Грузии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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