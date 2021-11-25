Представлен неубиваемый планшет Oukitel

Компания Oukitel официально представила очередную версию своего неубиваемого планшета, в котором обеспечена степень защиты на уровне IP69K.

По словам экспертов, устройство выглядит еще более защищенным, чем обычные гаджеты данного производителя, хотя тот постоянно выпускал только гаджеты с отличной защитой от пыли, влаги и физических воздействий.

В данном случае, модель планшета RT1 получит особо прочный корпус, в который будет заключен экран с диагональю 10,1 дюйма. Но самым главным преимуществом эксперты считают аккумулятор емкостью 10 000 мАч, с которым период автономной работы станет по-настоящему долгим. Кстати, корпус не из металла, а из пластика, но он очень прочный.