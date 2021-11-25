 

Первый смартфон с камерой на 200 Мп выпустит Motorola

25.11.2021, 17:06, Новости дня
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Смартфон с фантастическим датчиком видеокамеры на 200 Мп первой выпустит компания Motorola. Samsung почти успел стать лидером в данном сегменте и даже объявил, что готов представить мобильный гаджет с таким видеодатчиком. Но пока корейская компания его так и не представила.

В гонке также принимает участие китайский бренд Xiaomi. Однако там также все ясно. Первая презентация состоится не ранее 2022 года. Поэтому первой в мире компанией, которая действительно достигла данного показателя, все-таки станет Motorola, утверждают эксперты.

Также источники сообщают, что первым смартфоном с основной камерой на 200 Мп, вероятно, станет Moto Edge X, которую компания намерена представить в декабре текущего года. Данный гаджет получит процессор Qualcomm Snapdragon 898, о чем эксперты говорят уже как о свершившемся факте.



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