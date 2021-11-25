Разоблачения, шквал эмоций, романтика и не только: декабрь 2021 года будет полон событий как общих, так и в жизни каждого

С точки зрения астрологии, декабрь будет богат разноплановыми событиями. Поэтому следует быть в последний месяц года очень внимательным, чтобы подойти к началу следующего года с багажом положительного опыта, знаний и правильных решений. Вот советы представителям каждого знака зодиака.

Время важных дат

Новолуние и солнечное затмение произойдут 4 декабря. Это очень сложный день, когда нужно полностью расслабиться и провести день в медитации или просто в кругу близких людей. Не рекомендуется перетруждаться и принимать важные решения (нельзя заключать сделки и договора).

13 числа Марс входит в знак Стрельца. В это время можно стать чрезмерно активным и «наломать немало дров». Поэтому прислушивайтесь к своей интуиции и помните об умеренности практически во всем.

С 19 декабря начинается ретроградное движение Венеры. Некоторые люди решат, что пришло время отыскать старую любовь и возродить отношения. Помните, что все чувства пройдут, как только планета начнет двигаться вперед. Поэтому цените своих нынешних партнеров и не пытайтесь дважды войти в одну реку.

21 числа наступает зимнее солнцестояние. Это значит, что сейчас вы можете изменить ход событий в вашей жизни. Спланируйте важные дела заранее, у вас обязательно все получится, если вы постараетесь и примете правильные решения (знак Козерога, в котором это произойдет, способствует производительной работе и положительным ее результатам).

Овен

Вы давно стремились закончить некоторые дела и попасть в те места и то окружение, куда давно мечтали. Не думайте, что это будет однозначно хорошей идеей. Скорее всего, вы просто удовлетворите свое любопытство и ничего не изменится. Поэтому ставьте перед собой более важные цели и не возвращайтесь в прошлое.

Телец

Хватайтесь за все представленные судьбой шансы, вы можете во многом преуспеть. А поскольку вы неспешный по природе человек, не отчаивайтесь, если чего-то не успеете. Вам представится много попыток, поэтому будет, из чего выбрать.

Близнецы

Вы на правильном пути, однако многие попытаются вас с него сбить. Не слушайте советчиков и «доброжелателей», будьте верны своим принципам и идеям. Продолжайте двигаться туда, куда собирались, не обращая ни на кого внимания.

Рак

Постарайтесь быть аккуратными и не торопитесь выполнять все дела сразу. Во-первых, вам действительно некуда торопиться, поскольку вы все успеваете. А во-вторых, вы можете сильно перетрудиться, поэтому лучше позаботьтесь об отдыхе.

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Лев

Вы можете быть очень прямолинейным, и это сейчас вам поможет. Если вас будут отвлекать или стараться сбить с пути, не бойтесь выражать свое недовольство. Помните о своей репутации и не создавайте дополнительных проблем.

Дева

При планировании дел учитывайте свое желание ими заниматься. Успех придет только в тех направлениях, процесс решения вопросов в которых доставляет вам удовольствие. Поэтому займитесь делами по собственному выбору, а не по степени значимости.

Весы

Пришло время, когда у вас будет все получаться. Но только при условии, что вы найдете оптимальный баланс расходования собственной энергии. Не лежите днями на диване, но и не старайтесь сутками проводить на работе.

Скорпион

Есть большая вероятность, что в вашей жизни появятся люди из прошлого. Постарайтесь раз и навсегда выяснить с ними отношения. Еще займитесь делами, до которых никак не дойдут руки, вам нужно все успеть до наступления Нового года.

Стрелец

Ваша задача состоит в том, чтобы привлечь к себе как можно больше единомышленников. В этом случае ваш голос будет услышан, и вы сможете преуспеть во многих сферах жизни, особенно в деловой.

Козерог

Вы умеете экономить деньги, но сейчас вам это умение понадобится как никогда. Относитесь максимально внимательно к выбору покупок, не торопитесь тратить деньги на дорогостоящие вещи, поскольку это может привести к значительным финансовым потерям.

Водолей

Вы можете выдохнуть, если события прошлого складывались не в вашу пользу. Наступает благоприятное во всех отношениях время. Прислушивайтесь к своей интуиции и не будьте слишком рассеянными, тогда успех вам гарантирован.

Рыбы

В этом месяце вы будете особенно чувствительными, мечтательными и романтическими. Показаны всевозможные практики. Пророческими будут гадания, а интуиция станет вашим верным спутником. Добавьте немного реалистичности, и месяц будет весьма успешным.