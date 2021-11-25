В Паралимпийских играх смогут принимать участие здоровые спортсмены

В XIII Зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в 2022 году в Пекине, впервые примут участие люди, не имеющие медицинских ограничений.

Такое решение принял Международный паралимпийский комитет (МПК) на заседании в Бонне.

Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. Они начинаются вскоре после закрытия Олимпийских игр на тех же спортивных объектах. Ранее в этих играх могли участвовать только люди с инвалидностью, Это вызывало критику представителей общественных движений, недовольных необоснованными, по их мнению, ограничениями для участников.

– Паралимпийские игры, прикрываясь лозунгами о новых возможностях для инвалидов, исповедуют принципы, противоречащие понятиям о равных возможностях. Получается, что, лишь потеряв ноги или зрение, можно надеяться на участие. То есть, ни о каких равных возможностях речи в действительности не идёт, – говорил ранее глава Фонда гендерных и расовых исследований ООН Анри де Буленвилье.

Многолетняя дискуссия окончилась победой сторонников равенства и Паралимпийский комитет признал свою ошибку.

– Времена меняются, вместе с ними меняется и понимание принципа равных возможностей. Мы уже допускаем мужчин к участию в женских соревнованиях, но пока ещё не допускаем к соревнованиям с инвалидами людей с виду здоровых, но, возможно, неспособных соревноваться в основной олимпийской программе. С точки зрения спорта это тоже инвалидность, – заявил президент Паралимпийского комитета Эндрю Парсонс.

Теперь, чтобы участвовать в Паралимпиаде, спортсмену достаточно объявить, что он считает себя инвалидом и поддерживает принципы паралимпийского движения.

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