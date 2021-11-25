Врач пояснила, почему вакцинированные заражаются COVID-19 чаще непривитых

Врач Валентина Федотова пояснила о том, что привитые люди чаще невакцинированных заражаются коронавирусом. Она также пояснила причины такой ситуации.

Недавно врачами была замечена странная тенденция: привитые люди болеют на COVID-19 чаще невакцинированных. Согласно статистике, на 100 000 населения 2111 случаев заболевания зафиксировано среди вакцинированых. При этом среди непривитых выявили 933 больных ковидом. Врач-терапевт Валентина Федотова заявила, что вакцинированные не защищены от вируса. В результате прививки у человека вырабатываются иммуноглобулины, что значительно облегчает течение болезни.

Эксперт объяснила, что первые три дня после вакцинации для человека опасны, так как ослабляется иммунитет и организм подвержен действию вирусов. Именно в этот период при несоблюдении правил гигиены или мер предосторожности привитый может заболеть COVID-19. Федотова подчеркнула, что невакцинированные люди в основном болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом информирует NVL.