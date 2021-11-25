 

Росгосцирк отметит 100-летний юбилей Юрия Никулина фестивалем клоунов

25.11.2021, 16:46, Разное
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Международный фестиваль «Лучшие клоуны мира» пройдет в Большом Санкт-Петербургском госцирке. Торжественное открытие запланировано на 16 декабря. Празднества приурочены к 100-летнему юбилею талантливого актера, знаменитого артиста, легендарного клоуна Юрия Никулина.
Фестиваль проведут в Петербурге – городе, с которым связана судьба артиста-мастера. Организатором фестиваля выступает «Российская государственная цирковая компания», унаследовавшая традиции Союзгосцирка. Там почти полвека отслужил Юрий Никулин.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков рассказал: “Мы в этом году отмечаем не только столетие Юрия Владимировича, но и 75-летие его трудоустройства в Союзгосцирк. Фестиваль призван напомнить общественности о творчестве клоуна, ставшего всемирно известным”.

Северная столица увидит выступления лучших представителей жанра. На манеж Цирка Чинизелли выйдут мексиканский дуэт «Пакуин мл. и Анхело», итальянский клоун Дэвид Ларибле, российская клоунесса Ольга Скрипачёва, российские комики «Franke & Franke», клоунское российское трио «Стэп & Джаз», руководимое Сергеем Просвирниным, российский дуэт «Джемелли», российский клоун Эркин Саралаев, многие другие.

Клоуны, традиционно заполняющие перерывы между номерами, станут главными действующими лицами, знакомящими зрителей с клоунадой высочайшего образца.

Среди известнейших – Дэвид Ларибле, итальянский артист, известный мировой культурной общественности. С семи лет Дэвид занимается жонглированием, акробатикой, музыкой, верховой ездой, балетом, литературой. Владеет шестью языками.

Клоунский дуэт «Джемелли», в переводе с итальянского «Близнецы», один лучших отечественных коллективов. Отличительная черта – никакой пошлости, безвкусицы. Любая реприза – небольшой драматический спектакль, имеющий зачин, развитие, финал.

Хорошо знакомо поклонникам цирка имя Сергея Просвирина. Его номера принимаются на «ура». Заслуженный артист России, победитель национальной премии «Цирк», серебряный призер Международного конкурса в Монте-Карло.

Выступления продлятся четыре дня с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.



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