“До синяков и страшных эмоциональных состояний”. Певица Луна заявила, что Бардаш ее “неоднократно избивал”

“То, что Юрий меня неоднократно избивал до синяков и до страшных эмоциональных состояний, – это тоже правда, да”, – сказала 31-летняя певица.

Она подчеркнула, что это были не драки, когда оба наносят друг другу удары, как утверждал сам Бардаш, а именно избиения с его стороны.

“Драки?.. Ну, меня изначально немного не удовлетворяет такая формулировка. Я считаю, что все же мужчина более сильный. И он не может делать больно женщине. Соответственно, я не могу называть это драками. То, что я пыталась защищаться и давать какой-то отпор – да, это было”, – отметила Луна.

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Контекст:

Бардаш был в бараке с Луной с 2012 года. У них есть сын Георгий (2012). В 2018 году пара публично заявила о расставании. Перед этим Бардаш написал пост в Facebook, в котором обвинил Луну в измене. Музыкант признался, что тоже изменял супруге. “Друзья, благодарю за поддержку и понимание… Там просто слишком много коко, по всей видимости”, – ответила тогда певица.

В августе 2020 года Бардаш женился второй раз на модели Елизавете Коцюбе. В декабре у них родилась дочь Сара.

Луна вышла замуж в августе 2021 года. Ее вторым супругом стал саунд-продюсер Александр Волощук.

В октября в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Бардаш заявил, что они с бывшей женой “друг друга избивали” и что теперь он в этом раскаивается.

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