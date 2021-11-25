Кремль хочет взять реванш за поражение 30-летней давности – Кулеба о действиях России в Европе

“Кремль поднимает ставки во всем регионе и стремится в целом подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в Европе после завершения холодной войны, – можно сказать, взять реванш за поражение, которое произошло 30 лет назад”, – сказал дипломат.

Он считает, что Россия своих целей не достигнет благодаря двум факторам – “выдержке и силе Украины, а также силам скоординированной поддержки мира”.

“Украина вместе с партнерами укрепляет региональную безопасность и готовится в случае эскалации российской агрессии выступить единым фронтом”, – подчеркнул Кулеба.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. 6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинил Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”.

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в “большую победоносную войну” России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, “идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя”.

При этом министры обороны США и Великобритании заверили Резникова в поддержке Украины и готовности к решительным действиям по сдерживанию угрозы со стороны РФ.

Бывший представитель Госдепартамента США в Украине Курт Волкер выделил пять угроз для Европы со стороны России, и украинское направление – только одна из них.

Холодной войной считают политическое противостояние между странами социалистического лагеря (в том числе СССР) и странами Запада. Завершилась она в декабре 1991 года развалом Советского Союза.

—