Audi вывела на тесты обновленный седан Audi A6 2022 года

Немецкая компания Audi готовится к презентации обновленного седана Audi A6 2022 модельного года.

Автомобиль получил усовершенствованные бамперы, новую решетку радиатора, тогда как общий стиль останется прежним. Кроме того, эксперты полагают применение видоизмененного капота, крупных воздухозаборников. В ходе тестовых испытаний седан A6 2022 сохранил плотную защитную пленку, по которой сложно отличить новшества модели.

Вместе с тем обнаруженный прототип относится к спортивной модификации, которая существенно отличается от базового седана. Вместе с тем официальный запуск продаж новой модели A6 2022 ожидается к 2022 году, однако точные сроки пока производителем не озвучены и будут объявлены несколько позже.