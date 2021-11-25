В сети опубликовали снимки обновленной трехдверной Hyundai Creta

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25.11.2021, 16:12, Новости дня
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В Сети опубликовали снимки обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Вместе с тем официальная премьера паркетника прошла для рынка Индонезии. Рестайинговый кроссовер оснащен трехдверным кузовом, что является крайне неожиданным решением южнокорейского бренда. Эксперты предполагают, что данная модификация может появиться в свободной продаже на российском рынке.

Также следует выделить видоизмененную головную оптику и светодиодные задние фонари, соединенные полосой. Предполагается, что новый кроссовер Hyundai Creta получил бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, внешние изменения коснулись решетки радиатора, которая существенно объемнее, чем в предшествующей генерации автомобиля.



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