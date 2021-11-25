Черное мини-платье и классический горошек: пять эффектных нарядов для корпоративных вечеринок

Приближается к концу год, а это означает наступление череды корпоративов на мелких и крупных предприятиях. «Что надеть?» – самый актуальный вопрос на сегодняшний день. О создании образа нужно думать уже сейчас, чтобы в последний момент не создавать себе дополнительных проблем. Вот пять идей для вдохновения.

Маленькое черное платье

Это классика, которая никогда не выходит из моды. Маленькое черное платье можно надеть на любую вечеринку — и такой наряд всегда будет уместен.

Какого фасона будет платье — выбирать вам. Исходите из своего типа фигуры. Если хочется скрыть животик или жирок на боках, возьмите платье прямого кроя. Если хотите подчеркнуть осиную талию, то выбирайте приталенную модель или добавьте пояс. Если хотите подчеркнуть пышный бюст, берите платье с запахом.

Одежда с блестками и пайетками

Для повседневной носки такие вещи не совсем уместны, а вот для вечеринки — идеальный вариант. Одежда с блестками и пайетками выглядит празднично, нарядно.

Вы можете выбрать платье с блестками или остановить выбор на юбке или блузе. Если будете комбинировать вещи, тогда пусть одна будет нейтральной, а вторая уже с пайетками. Можете посмотреть пример модели в начале раздела. Посмотрите, насколько гармонично сочетается серебристая юбка с блестками с черным свитером без декора.

Платье в горошек

Такой принт уже давно не выходит из моды. Как и маленькое черное платье, платье в горошек точно должно быть в гардеробе у каждой женщины. И знаете почему? Потому что его можно надевать на любые другие мероприятия, не только на корпоративные вечеринки.

Самая большая ошибка — это покупать наряд на один раз. Знаете, как на выпускной обычно покупают наподобие бальных платьев, а потом такие наряды пылятся в шкафу? Не совершайте подобных ошибок, чтобы потом не тратить деньги на покупку новых нарядов. Возьмите базовые вещи, которые уместны на многих мероприятиях. Заодно сэкономите семейный бюджет.

Блуза оригинального дизайна

Если нет финансовой возможности полностью купить новые вещи, тогда можно поступить следующим образом: приобрести нарядную блузу и скомбинировать ее с повседневной одеждой. Например, надеть нейтральные брюки, которые вы носите на работу, и нарядную блузу с оригинальным декором или дизайном. И вот уже получился праздничный образ.

Либо вместо брюк можете надеть юбку-карандаш, например. С такими вещами хорошо сочетаются туфли на каблуках. В таких вещах вы будете выглядеть стильно, элегантно и уместно.

Кожаная одежда

Кожаные вещи очень уместны в текущем сезоне. Если не боитесь выглядеть слишком вызывающе, если обстановка и атмосфера позволяют, то можете выбрать креативный наряд, состоящий полностью из натуральной матовой или лаковой кожи.

Посмотрите на модель в начале раздела. Согласитесь, смотрится очень эффектно. Особенно если вам удастся подобрать туфли в тон к одежде. В таком монохромном наряде вы точно будете весь вечер ловить на себе восхищенные взгляды. А еще он очень стройнит и худит, поэтому, если вы комплексуете по поводу лишних килограммов, смело выбирайте такой вариант.