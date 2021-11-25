Ее энергетика воздействует на разум спящего: когда подаренная подушка к добру, а когда к несчастью

Подушка может показаться достаточно удобным, практичным подарком, который не разорит дарителя, но порадует одариваемого. Однако с этим предметом связано несколько древних суеверий, говорящих о том, что презент может стать причиной негативных событий в жизни. Давайте узнаем приметы, связанные с подаренной подушкой.

Обзор основных поверий

Поскольку именно на подушке располагается голова спящего, она постепенно впитывает в себя энергетику своего хозяина. Именно поэтому дарить или хотя бы одалживать собственную подушку недопустимо. Нередко черные маги используют этот постельный предмет, чтобы навредить человеку.

Рассмотрим, когда нужно избавиться от подарка. Если вы ощущаете исходящий от человека негатив, возможно, зависть, стремление каким-то образом вам насолить, от презента следует как можно быстрее избавиться и ни в коем случае не использовать его по назначению. Даже если даритель маскируется под друга, но вы ощущаете исходящие от него негативные волны, не пользуйтесь подаренной подушкой.

Не стоит принимать подушку от незнакомых людей или дальних родственников, вообще от всех, в чьих намерениях вы не можете быть до конца уверенными.

Опасные случаи

Если дарить одну подушку, велика вероятность, что вы невольно станете причиной семейных неурядиц. Подарок от бывшего партнера принесет с собой тоску и горечь от утраченного счастья, из-за чего человек не сможет построить новые отношения. Если ее в дар преподнес подчиненный, стоит опасаться конфликтов в рабочем коллективе, соперничества. Тот, кто сделал такой дар, получает возможность управлять вашей волей.

Если вы не хотите выбрасывать подарок, достаточно отнести его в пустую комнату и положить, к примеру, на диван, которым никто не пользуется. Если не спать на такой подушке, она не сможет причинить вред, поскольку для негативного энергетического воздействия необходимо соприкосновение с телом человека.

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При отсутствии отдельного помещения допускается оставить дар в коридоре. Однако сжигать подушку экстрасенсы не рекомендуют – таким поступком вы навсегда испортите отношения с тем человеком, который преподнес его. Новую подушку вполне допускается продать – получив деньги, вы полностью обезопасите свое ментальное поле. Для покупателя подушка также не будет представлять опасность, поскольку при смене владельца негативные чары рассеиваются.

Возможный вред

Нередко подушка, преподнесенная в дар, таит в себе зловещие секреты. Причем человек, который ее подарил, может сам не догадываться о том вреде, который он причиняет. Некоторые люди, отличающиеся завистливостью, имеют так называемый «недобрый глаз». Они способны навести порчу, стать причиной ухудшения самочувствия, своей негативной энергетикой разрушить чужое счастье. И, что самое трагичное, даже не желать этого. Они завидуют чужому счастью, искренне не понимают, почему жизнь приготовила для них испытания, а другим все преподнесла на золотом блюдечке. И эта зависть, концентрируясь, преобразуется во вполне реальную силу.

Вот какие негативные последствия может иметь преподнесенная в дар подушка от такого человека: пьянство (свое или избранника), болезни, безбрачие, бесплодие. Некоторые специально вшивают в изделие некую негативно заряженную вещь – так называемый подклад, который будет портить жизнь одариваемому и его семье.

Когда к добру

Если дарить подушку довелось старшим родственникам – родителям, бабушкам либо дедушкам, она несет в себе положительную энергетику и заботу о потомках. Именно поэтому использовать такой дар можно без всякого опасения. Такой подарок для незамужней женщины может стать подсказкой, что скоро на горизонте появится интересный молодой человек, на которого стоит обратить внимание. Если же подушка преподнесена больному, она станет для него своеобразным оберегом, поможет быстрее встать на ноги и навсегда забыть о своем недуге.