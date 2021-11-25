Валерий Рашкин объявился в Мексике

Стало известно, почему парламентарий Валерий Рашкин не явился на заседание Госдумы, где его лишили депутатский неприкосновенности – он опубликовал пост в Facebook, в котором объявил, что из-за политических преследований уехал в Мексику.

Рашкин уточнил: первым делом он отправил в Америку свою библиотеку, насчитывающую в общей сложности около 800 книг, в том числе свыше 200 редких изданий и коллекцию в полсотни рукописей знаковых книг XX века.

– В Мексике у меня много близких друзей, поэтому здесь я буду чувствовать максимально комфортно и в безопасности, – написал Рашкин в Facebook.

– Странно говорить о возвращении в Россию сразу после вынужденной эмиграции, но я хочу, чтобы все знали: я намерен это сделать, когда Россия снова станет свободной страной рабочих и крестьян, а не страной во власти алчных бизнесменов и охранителей капитала. К слову, благодарю Павла Грудинина за помощь в переезде, – добавил он.

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