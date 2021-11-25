 

В Кемеровской области приостановили спасательную операцию из-за угрозы взрыва. Под землей остаются 46 шахтеров

25.11.2021, 15:46, Новости дня
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Губернатор Сергей Цивилев рассказал, что на месте выработок высокая вероятность взрыва газа – концентрация метана превышает 6%, оксида углерода – более 0,25%. По его словам, поиск шахтеров возобновится, когда концентрация газа снизится до безопасного уровня.

В администрации рассказали, что под землей остаются 46 человек. По состоянию на 18.00 (13.00 по киевскому времени) погибли 11 человек.

“В больницы обратились 49 пострадавших, 11 человек получают лечение амбулаторно, госпитализированы 38 человек”, – отметили в релизе.

Контекст:

В Кемеровской области сегодня утром в вентиляционном штреке шахты “Листвяжная” на глубине 250 метров произошел взрыв.

В администрации правительства Кузбасса сообщили, что в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вывели 239 человек.

Возможной причиной пожара назвали неисправность оборудования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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