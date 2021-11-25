 

В Польше силовики задержали местного жителя по делу о шпионаже в пользу России

25.11.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Задержанный 66-летний гражданин Польши подозревается в инициировании шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим человеком, ранее арестованным по делу, которое ведет Агентство внутренней безопасности”, – говорится в сообщении.

В ABW отметили, что задержанный действовал в интересах Федеральной службы безопасности РФ “в ущерб интересам Республики Польша”.

“Задержание произошло 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве. В ходе обыска по месту жительства задержанного были проверены вещи и документы, которые дополнили обширные вещественные доказательства. Мужчина не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест”, – объяснили в польской спецслужбе.

Большая часть материалов расследования засекречена, отметили в ведомстве.

Контекст:

В мае по подозрению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего гражданина Польши. По информации ABW, мужчина передавал российским кураторам информацию о польских военных организациях и гражданских лицах. Задержанный признал себя виновным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.04 / Вирастюк победил на довыборах в Раду – Центризбирком

12.10 / Очевидец рассказал о стрельбе под Нижнем Новгородом

01.07 / Киркоров обжаловал решение суда о запрете на въезд в Литву

12.01 / Киркоров показал себя четырехлетнего

27.04 / Херсонские СМИ объявили бойкот Зеленскому: вместо новостей о визите президента – зеленые квадраты

11.07 / Названы сроки появления результатов испытаний российской вакцины

02.04 / SCMP – с помощью фотокамеры внук превратил свою китайскую бабушку в «икону стиля»

24.12 / “Химия, варенки”. Билык показала архивное фото со своими музыкантами

28.08 / “По полу в обуви ходят, присоской негигиенично касаться”. Волочкова в мини-шортах села на шпагат в студии ток-шоу

15.06 / Байден и Путин готовятся ко встрече, Рада приняла закон о налоговой амнистии. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика