В Польше силовики задержали местного жителя по делу о шпионаже в пользу России

“Задержанный 66-летний гражданин Польши подозревается в инициировании шпионской деятельности в пользу России и сотрудничестве с другим человеком, ранее арестованным по делу, которое ведет Агентство внутренней безопасности”, – говорится в сообщении.

В ABW отметили, что задержанный действовал в интересах Федеральной службы безопасности РФ “в ущерб интересам Республики Польша”.

“Задержание произошло 21 ноября 2021 года в Варминско-Мазурском воеводстве. В ходе обыска по месту жительства задержанного были проверены вещи и документы, которые дополнили обширные вещественные доказательства. Мужчина не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Суд назначил ему трехмесячный арест”, – объяснили в польской спецслужбе.

Большая часть материалов расследования засекречена, отметили в ведомстве.

Контекст:

В мае по подозрению в шпионаже в пользу России задержали 43-летнего гражданина Польши. По информации ABW, мужчина передавал российским кураторам информацию о польских военных организациях и гражданских лицах. Задержанный признал себя виновным.

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