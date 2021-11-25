Трехдневный траур по погибшим шахтерам объявили в Кузбассе

Трехдневный траур с 26 по 28 ноября объявлен по погибшим работникам шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, информирует глава региона в своем Telegram-канале.

«Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Губернатор встретился с родственниками рабочих, которые сейчас находятся в шахте.

Напомним, в четверг утром в шахте произошло задымление. Шахта расположена в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. В момент ЧП под землей находились 285 человек. Среди погибших значатся 11 горняков, более 40 пострадали.

До сих пор в шахте остаются 35 человек, местоположение которых пока пытаются установить. Поисковые работы приостановили из-за опасной концентрации метана. Шахта принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России.

По словам одного из горняков, в шахте произошел взрыв, который сбил с ног рабочих.