 

Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги

25.11.2021, 15:30, Новости дня
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Президент Сербии Александар Вучич подарил российскому лидеру Владимиру Путину серебряную вазу и книги, сообщила в четверг сербская газета «Вечерне новости».

Ранее Вучич на своей странице в Instagram опубликовал видеозапись с моментом встречи с Путиным на крыльце резиденции российского лидера в Сочи.

«Каждая встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеет исключительное значение для нашей страны», – написал сербский президент, передает ТАСС.

По данным пресс-службы сербского лидера, в настоящий момент завершилась встреча двух лидеров тет-а-тет.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с сербским лидером Александром Вучичем сообщил, что страны договорятся о новом контракте на поставки природного газа из РФ и найдут приемлемое решение.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Вучич встретятся в Сочи в четверг. Главы государств обсудят вопросы косовского урегулирования, сам Вучич в свою очередь заявил, что переговоры по поставкам природного газа станут важнейшей темой встречи.



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