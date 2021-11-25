Беларусь и Польша ответственны за кризис с мигрантами – Human Rights Watch

В докладе “Умри здесь или едь в Польшу” отметили, что на белорусско-польской границе были нарушены права человека правительствами обеих стран.

В октябре правозащитниуи побывали по обе стороны границы. Мигранты им рассказал, что польские пограничники выдворяют их обратно на территорию Беларусь без соблюдения правовой процедуры.

“В некоторых случаях, когда мигранты были ранены или больны, власти доставляли их в больницу для лечения и предоставляли им временное пребывание на шесть месяцев по гуманитарным соображениям. Однако членов семей госпитализированных в основном вывозили на границу и перебрасывали в Беларусь, разлучая с их близкими”, – отметили в отчете.

По данным Human Rights Watch, белорусские пограничники не давали мигрантам покинуть приграничные районы, даже если они больше не хотели пересечь границу. Беженцы вынужденно находились от нескольких дней до нескольких недель под открытым небом без доступа к пище и воде.

На момент публикации отчета на границе зарегистрировали 13 смертей.

“С наступлением холодов в сентябре положение попавших в ловушку мигрантов еще больше обострилось. Люди, опрошенные Human Rights Watch, свидетельствовали о насилии, жестоком обращении, воровстве и вымогательстве со стороны белорусских пограничников. Беларусь открыла приют для мигрантов недалеко от границы в середине ноября”, – сообщили в правозащитной организации.

Правозащитники заявили, что Беларусь – небезопасная страна для мигрантов, а Польша, “выталкивая людей в бесчеловечные и унижающие достоинство условия”, нарушает обязательства перед ЕС по правам человека.

“Кризис на белорусско-польской границе полностью надуманный, ненужный и требует безотлагательного решения. Беларусь и Польша разделяют ответственность за ужасное положение и благополучие тысяч людей, оказавшихся на их общей границе или оказавшихся в ловушке. Обе страны обязаны переключиться на ответные меры с учетом права человека и положить конец человеческим страданиям”, – заявили в Human Rights Watch.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей, произошли столкновения с пострадавшими со стороны польских силовиков.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

Еврокомиссия планирует привлечь до €3,5 млн для возвращения домой мигрантов, застрявших на границе Беларуси со странами Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 ноября.

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