В сети запустили флешмоб в поддержку писательницы Джоан Роулинг. Она заявила, что получает угрозы от активистов из-за слов о трансгендерах

“В прошлую пятницу адрес моей семьи был опубликован тремя активистами-актерами, которые сфотографировались перед нашим домом, расположившись так, чтобы наш адрес был виден”, – сообщила писательница.

После этого она стала получать угрозы.

“Я получила так много угроз о расправе, что могла бы обернуть ими дом. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, – это перестать преследовать и угрожать нам”, – обратилась к активистам Роулинг.

После заявлений писательницы поклонники запустили в сети флешмоб в ее поддержку под хештегом #IStandWithJKRowling.

“Транс-сообщество зашло слишком далеко. Настолько, что слили адрес Роулинг и ее родных. Также ей присылают угрозы. Угомонитесь, сволочи. Роулинг вам ничего не сделала, а вы угрожаете ей и ее родным”, – пишут пользователи сети.

“Отвалите от Роулинг. Она подарила нам детство, многим из нас помогла в трудные времена своей сказкой и я благодарен ей за это. Если вы собрались делать отмену Роулинг за то, что она попросила называть женщин, женщинами, а не людьми c менструацией, вы …бнутые”, – отреагировали поклонники писательницы.

Контекст:

Поводом для преследований Роулинг стало ее высказывание летом 2020 года о трансгендерах. В одном из твитов Роулинг скопировала статью под заголовком “Создание равноправного мира после COVID-19 для людей, которые менструируют”, и пошутила, что в ее время таких людей называли женщинами. После этой публикации писательницу обвинили в трансфобии.

После критики Роулинг опубликовала новый твит, в котором конкретизировала свою точку зрения.

“Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить”, – написала она.

