 

В МВД Украины показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. Видео

25.11.2021, 14:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Отмечается, что участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.

В рамках спецоперации “Полесье” пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

В МВД организовали работу координационных штабов на центральном и областном уровнях и координационных групп в районах.

“Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет проводиться проверка автобусных станций и вокзалов, будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний “братских” государств на Украину не позволим!”, – заявил первый замглавы МВД Евгений Енин.

Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8 500 военнослужащих.

Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Также начались тактические учения, на которых “отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса”.

Контекст:

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. 

Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

видео

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Экономика: За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

29.06 / В ОНФ объяснили необходимость создания единого штаба волонтерских организаций

06.11 / ЦИК о выборах мэра Харькова: Подтверждение фактов фальсификации может иметь негативные последствия

13.01 / Российский Фонд промышленных активов получил в залог газ компаний Фирташа на 38 млрд грн – СМИ

29.07 / Посол РФ в Минске отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

02.04 / CNN – Капитолий США перекрыли в связи с попыткой неизвестного протаранить периметр безопасности

06.12 / По результатам экзит-поллов в Кривом Роге победили оба кандидата

05.04 / Subaru представила набор аксессуаров для модели BRZ

06.11 / “15 лет у меня ничего не получалось. Я хотела, чтобы меня любили”. Полякова растрогала фанатов на концерте в Харькове

01.06 / Эстония не исключила нового обсуждения Белоруссии в СБ ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика