В МВД Украины показали, как укрепляют границу с Беларусью в Чернобыльской зоне. Видео

Отмечается, что участок госграницы Украины и Беларуси в Чернобыльской зоне составляет 34 км.

В рамках спецоперации “Полесье” пограничные наряды усиленно разворачивают контрольные посты.

В МВД организовали работу координационных штабов на центральном и областном уровнях и координационных групп в районах.

“Мы контролируем основные пути, ведущие к границе. Также будет проводиться проверка автобусных станций и вокзалов, будем проводить предупредительные мероприятия в приграничных населенных пунктах. Никаких искусственных влияний “братских” государств на Украину не позволим!”, – заявил первый замглавы МВД Евгений Енин.

Замминистра сообщил, что уже сейчас на границу прибывает усиление – 8 500 военнослужащих.

Подразделения МВД используют для патрулирования и мониторинга авиацию, беспилотники и другие технические средства наблюдения.

Также начались тактические учения, на которых “отрабатывают все сценарии возможной эскалации миграционного кризиса”.

Контекст:

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы.

Монастырский также сообщил 19 ноября, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

видео

Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube

—