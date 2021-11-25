Мужская контрацепция: что выбрать для надежной защиты себя и партнера



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Самый надежный

Примерно 21% жителей земли используют мужские презервативы в качестве основного способа контрацепции. В РФ популярность этого метода еще выше: согласно опросу ВЦИОМ, 52% наших соотечественников выбирают презервативы. ВОЗ считает это метод весьма эффективным, а главное единственным работающим сразу на два фронта. При правильном использовании презервативы на 98% защищают от беременности и заболеваний, передающихся половым путем, в том числе от ВИЧ.

Проблемы могут возникнуть только при неправильном использовании презерватива. Или при применении неподходящих лубрикантов.

Самый радикальный

Пожалуй, самый радикальный на сегодня метод мужской контрацепции это операция, которую проводят под местной анестезией, она занимает около 30 минут. Врач перерезает семявыносящие протоки, что предотвращает попадание спермы в эякулят. Это стерилизует мужчину, но все остальные функции и полового члена и яичек остаются в порядке. Вазэктомия наиболее надежно защищает от беременности: вероятность осечки составляет всего 0,1%, однако она не защищает от ЗППП.

У метода есть существенные ограничения. Первые несколько месяцев после операции надо продолжать пользоваться дополнительной контрацепцией, пока специальный тест не покажет, что все прошло успешно. Также важно помнить, что вазэктомию практически невозможно отменить. По данным ООН, в мире 2,4% мужчин прошли через эту процедуру.

Процедура обратной вазэктомии выполняется уже под общим наркозом. Это сложная микрохирургическая операция. При этом фертильность не всегда возвращается.

Волшебная таблетка

Первый оральный контрацептив для женщин появился еще в 1960-м. А вот мужской пока придется подождать. Разработки и даже некоторые успехи на этом поприще уже есть. Суть противозачаточных для мужчин в том, чтобы подавить образование сперматозоидов и добиться состояния азооспермии, когда эякулят образуется, но практически не содержит самой спермы.

И, как ни странно, на роль гормонального контрацептива для мужчин претендует тестостерон. Метод сработал только у 65% испытуемых, однако его эффективность у них достигла 99%, как и у женских противозачаточных. Также исследователи отметили, что у испытуемых появились побочные эффекты: лишний вес, акне, уменьшение объема яичек, повышение уровня гемоглобина и другие. Впрочем, подобное наблюдается и при приеме контрацепции женщинами.

Ученые экспериментируют и с различными комбинациями тестостерона с другими веществами. Исследования показывают высокую эффективность в большинстве случаев. Однако пока волшебную таблетку надо еще подождать, поскольку фармкомпании ограничили финансирование исследований.

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Перспективная разработка

Еще один перспективный, хоть и лабораторный метод мужской контрацепции— это Vasalgel. Разработан от был еще в 70-е годы в Индии. Но до сих пор проходит тесты, хотя показал и свою эффективность, и обратимость.

Vasalgel— это инъекция особого гелеобразного вещества, которое блокирует семявыводящие протоки. Эта «пробка» работает как фильтр, она пропускает эякулят, но стерилизует сперматозиды. Антидотом служит сода, и в отличии от вазэктомии, метод полностью обратим.

В 2010 американская компания Parsemus Foundation купила патент на препарат всего за сто тысяч долларов. В рецептуру внесли доработки, успешно испытали на животных. Однако масштабных тестов на людях так и не случилось, а фармкомпании не спешат инвестировать в исследования.

Экстремальные технологии

Китайские исследователи нашли совершенно иной подход к контрацепции. Вместо того, чтобы пытаться химически убить сперматозоиды, предотвратить их выработку или просто запереть в яичках, ученые предлагают их практически сварить.

Для стерилизации, предположительно обратимой, предлагается вводить внутривенно магнитные наночастицы, покрытые биосовместимым полимером. Затем с помощью внешнего магнитного поля их необходимо переместить в яички и там контролируемо подогреть.

Температура эффективно стерилизует сперму. Сами авторы отмечают, что наночастицы позволяют обойтись весьма щадящим повышением температуры, поскольку действуют лишь локально, на небольшой окружающий объем.

Ненадежные технологии

Согласно данным ВЦИОМ, 12% россиян считают хорошим методом контрацепции прерванный половой акт. Однако, по данным ВОЗ, риск забеременеть остается очень высоким, поскольку в предсеменой жидкости, так называемом предэякуляте может содержаться сперма.