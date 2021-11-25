Захарова уличила США и НАТО в «военном освоении» Украины

НАТО и США продолжают «военное освоение» Украины, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Ну и в принципе глобально продолжается (со стороны НАТО и США) такое военное освоение этой страны (Украины)», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Ранее Минобороны РФ заявило, что США созданием многонациональной группировки вооруженных сил у российской границы в Черном море дестабилизируют обстановку в регионе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны.