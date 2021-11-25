 

Врача тюремной больницы обвинили в смерти «краснодарского каннибала»

25.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности врачу-эндокринологу тюремной больницы Ростова-на-Дону, из-за действий которой, по версии правоохранителей, скончался осужденный по делу «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев.

По словам адвоката людоеда Алексея Аванесяна, после смерти Бакшеева в возбуждении уголовного дела было отказано, однако после повторной проверки в марте этого года дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Несколько дней назад следствие постановило привлечь в качестве обвиняемой по данному уголовному делу врача тюремной больницы Лусине Григорян. Ей предъявлено обвинение», – приводит РИА «Новости» слова юриста.

По его словам, Бакшеев умер от осложнившегося диабета. Проверка установила, что Григорян «не осуществила оптимальную инсулинотерапию Бакшееву». В настоящее время следственные действия завершены, теперь материалы дела должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В феврале 2020 года Дмитрий Бакшеев, осужденный на 13 лет за убийство и последующее расчленение женщины, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону, куда его доставили из Краснодара во время этапа к месту отбывания наказания за убийство женщины и надругательство над ее телом.

Напомним, в сентябре 2017 года в Краснодаре взяли под стражу 35-летнего местного жителя и его жену за убийство знакомой. В общежитие военного авиационного училища, где жил подозреваемый с супругой, обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе.

Суд присяжных признал супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву виновной в подстрекательстве к убийству. Бакшееву вынесли приговор в виде 13 лет и двух месяцев колонии строгого режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Осы способны узнавать друг друга «в лицо»

13.07 / Россиянам предрекли «махровую жару»

06.04 / Участницы конкурса Роскосмоса прошли первый этап отбора для съемок фильма на орбите

04.11 / The Economist – после разрухи 90-х российской армии удалось стремительно восстановиться

27.11 / Euronews – мусорный «символ эпохи» — француз и британец собирают брошенные маски по пути из Марселя в Париж

24.09 / Раненому водителю Шефира понадобятся месяцы на реабилитацию – Геращенко

19.08 / Власти США подали антимонопольный иск против Facebook

07.08 / Директор по продажам “Метинвеста” Николаенко об отправке самолета с украинскими спасателями в Грецию: “Метинвест” не мог оставаться в стороне

22.12 / В Антарктиде нашли коронавирус. Это был последний континент, куда не добралась болезнь

03.10 / Эрдоган завил о готовности Турции к новой операции в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика