Читатели The Times рассорились из-за статьи о России

Читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России.

Так, большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России, передает РИА «Новости».

Пользователь Pagrus высказал мнение, что «мира не будет до тех пор, пока РФ не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать. Он также добавил, что США всегда «ищут повод развязать войну», а после себя оставляют «гуманитарную катастрофу».

С ним согласился пользователь Tr, по чьему мнению, «НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. «Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны», – пишет он.

При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что «сунуть голову в пчелиный улей».

Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене. «Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <…> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой», – подчеркнул пользователь Alan.

Однако некоторые пользователи убеждены, что РФ пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО. «Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас», – высказался Baggins77.

К его мнению присоединился пользователь KGS, отметив, что «в интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО».

В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.