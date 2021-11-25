 

Читатели The Times рассорились из-за статьи о России

25.11.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Читатели британской газеты The Times разошлись по мнениях и открыли споры после публикации статьи о ситуации на востоке Украины и «угрозе» скорого нападения России.

Так, большая часть пользователей согласилась с тем, что США и НАТО не следует вмешиваться в региональные дела, в частности, когда речь идет о буферной зоне вокруг России, передает РИА «Новости».

Пользователь Pagrus высказал мнение, что «мира не будет до тех пор, пока РФ не почувствует, что ее границы в безопасности и что ракетную угрозу на ее рубежах удалось сдержать. Он также добавил, что США всегда «ищут повод развязать войну», а после себя оставляют «гуманитарную катастрофу».

С ним согласился пользователь Tr, по чьему мнению, «НАТО не стоит играть в игры на географических границах России. «Не уверен, что у Путина есть какие-то военные замыслы против Западной Европы. Ему просто нужны буферные зоны», – пишет он.

При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что лезть во внутренние дела Украины почти то же самое, что «сунуть голову в пчелиный улей».

Другие читатели напомнили о том, что многие европейские государства рассчитывают на поставки российского газа, что увеличивает вес Москвы на мировой арене. «Она контролирует газовые потоки в Европу и дружит с Китаем. <…> Запад слаб, его население ленивое и ссорится между собой», – подчеркнул пользователь Alan.

Однако некоторые пользователи убеждены, что РФ пора дать отпор путем принятия Украины в НАТО. «Надо дать Украине оружие, в котором она нуждается, чтобы отражать российскую агрессию. Москва слишком долго запугивает нас», – высказался Baggins77.

К его мнению присоединился пользователь KGS, отметив, что «в интересах Запада остановить Россию на границе Украины. Ей надо оказать помощь по защите границ и как можно скорее принять в НАТО».

В прошлый понедельник руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском формате» договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / В Сенате США захотели оказать Карабаху гуманитарную помощь

30.01 / “У политиков страх перед людьми”. Зеленский раскритиковал противников закона о референдуме

15.10 / Похищение наблюдателя ЛНР связали с визитом Зеленского в Донбасс

24.10 / Любимова объяснила скандальный пост в «ЖЖ» о «некультурном человеке»

13.10 / Die Welt – Меркель пообещала Афганистану €600 млн гуманитарной помощи

03.09 / Онлайн-сервисом по реновации воспользовались более 100 тыс. москвичей

15.07 / CNBC – самый глубокий в мире бассейн для дайверов в Дубае привлекает новых туристов

12.11 / Путин сравнил системы управления ядерными силами с автоматом Калашникова

02.10 / Windows 10 получила инструменты для мониторинга состояния SSD-накопителей

27.07 / Строительство российской лунной базы решили поручить роботам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика