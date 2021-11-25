Мнение: Бутафория проверок QR-кодов…

На четвертый день введения в Казани проверок QR-кодов на городском транспорте, можно уже говорить о том, что эксперимент провалился. Местная пресса пишет:

«….Пассажирам надоело скандалить с кондукторами из-за «фашистских проверок», а те в ответ стали лояльнее относиться к проверкам. Заключенный сторонами негласный компромисс лучше всего можно передать типичным диалогом в общественном транспорте:

— У вас есть QR-код? — устало спрашивает кондуктор.

— Есть. Показывать? — уточняет пассажир.

— Если есть, не надо…»

Еще одна цитата: «Статистика подтверждает: число конфликтов снижается, как и попыток кататься в транспорте без пропуска. Согласно данным комитета по транспорту исполкома Казани, по итогам понедельника в столице РТ не пустили в общественный транспорт или высадили из салона 2,8 тыс. человек без QR-кодов. Это 0,57% от пассажиропотока. Во вторник в транспорте выявлены всего 713 пассажиров без кодов, еще 496 человек не пустили в метро, автобусы, трамваи и троллейбусы. Итого воспользоваться услугой не смогли 1 209 жителей — 0,23% пассажиропотока, в 2 раза меньше, чем в первый день проверок. В понедельник из-за QR-инцидентов 18 раз вызывали полицию (11 раз автобусники, 7 раз сотрудники электротранспорта). Во вторник число вызовов сократилось до трех….» (отсюда).

Проверка QR-кодов на траспорте в Казани фактически еще раз подтвердила неписанное правило российской действительности: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Впрочем, проверка QR-кодов в общественном транспорте на сегодняшний день – это беззаконие, правовой произвол. Потому что закона о QR-кодах еще нет. Госдума только 16 декабря планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о введении в России QR-кодов в транспорте и общественных местах.

Так и живем…

Рис. отсюда

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