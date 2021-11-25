“Я сама разберусь, что модно, а что красиво”. 66-летняя Долина ответила хейтеру на критику ее колготок

Она запечатлена на сцене вместе с певцом Глебом Матвейчуком.

“Всем доброго утра и прекрасного, многообещающего дня, друзья! Начало новогодней кампании положено, вчера отснялись на телеканале “Россия 1” в “Огоньке”, – сообщила певица.

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Публикация от Лариса Долина (@larisa.dolina.official)

“Колготки с блеском – не модно и некрасиво. Сорри”, – прокомментировала пост подписчица nika777n.

“Во-первых, колготки без блеска, свет на них упал, а во-вторых, я сама разберусь, что модно, а что красиво, и в ваших бессмысленных комментариях не нуждаюсь. Делитесь своими бестактными мнениями с подружками”, – ответила ей Долина.

“Господи, ну какая она красотка? А была ли она ей? Не врите сами себе”, – написала liubovvlasova6015.

“Вы сейчас к кому обращаетесь? Кто это “она”? Вы пишете на моей странице, и я вам не подружка, чтобы в подобном тоне высказываться. Не нужно писать в третьем лице. Я никогда красоткой себя не считала. А ваш комментарий по меньшей мере бестактный”, – заявила Долина.

Контекст:

Лариса Долина родилась 10 сентября 1955 года в Баку. В 1998-м она получила звание народной артистки РФ. С 2003 года она член партии “Единая Россия”. В дискографии певицы 28 студийных альбомов.

Долина была замужем трижды. От первого супруга, джазового музыканта Анатолия Миончинского у нее есть дочь Ангелина.

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