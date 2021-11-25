В Украине построят два новых аэропорта – Зеленский

По словам главы государства, аэропорты будут возведены в рамках программы “Большое строительство” на востоке страны и в Закарпатье.

“Сегодня Украина инвестирует миллиарды гривен в модернизацию региональных аэропортов. Это новые взлетно-посадочные полосы, это новые терминалы в Черновцах, Ровно, Житомире, Кривом Роге, Днепре. Также мы готовимся еще к двум. Недавно мы решили: это стратегический вопрос – о еще двух новых аэропортах. На востоке Украины и еще одного нового аэропорта в Закарпатье”, – сказал Зеленский.

Где именно построят новые аэропорты, президент не уточнил.

Контекст:

Сегодня Зеленский заявил о создании в Украине национального авиаперевозчика Ukrainian national airlines.

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

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