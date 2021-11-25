 

В Киеве установили пять мини-скульптур в честь меценатов города

25.11.2021, 13:58, Новости дня
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В фонде отметили, что Zagoriy Foundation ведет информационную кампанию “Кто за этим стоит?”, ее цель – исследовать вклад меценатов в культурное наследие Украины.

В сотрудничестве с проектом “Шукай!” фонд рассказывает о филантропах, на средства которых в столице Украины были построены ключевые памятники архитектуры – прежде всего, Киево-Могилянская академия и Национальная филармония Украины.

Одна из новых скульптур изображает Галшку Гулевичевну, пожертвовавшую свое имение Киевской братской школе, из которой впоследствии образовалась Могилянка.

Фото: zagoriy.foundation

Другие фигурки посвящены Екатерине и Григорию Галаганам, Михаилу Дегтяреву, Николаю Бунге и Давиду Марголину.

“Знаем ли мы, кого благодарить, когда проходим мимо Музея литературы Украины или Киево-Могилянской академии? Мы верим, что наши скульптурки откроют широкой публике новые имена меценатов, которые всю жизнь вкладывались в развитие нашего города”, – отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

Проект “Шукай!”, начатый профессиональным гидом Юлией Бевзенко, направлен на сохранение и популяризацию истории города с помощью мини-скульптур, изготовленных из бронзы, отметили в Zagoriy Foundation.

“Киев – это город, построенный меценатами. То, что мы называем историко-архитектурным наследием столицы, чаще всего возведено именно за деньги благотворителей, – цитирует пресс-служба Фонда Бевзенко. – Они отдавали значительную часть доходов на образовательные учреждения, больницы, театры, инфраструктуру города. И имена этих людей мало для кого известны”.

Контекст:

Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями, бенефициарами фармацевтической компании “Дарница”. Фонд является одним из инициаторов и провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрыйВторник – части глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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