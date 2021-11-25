 

Вейпинг может нарушать работу легких на генном уровне

25.11.2021, 13:52, Разное
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Вейпинг часто позиционируется как более безопасная альтернатива курению. Великобритания, например, признала электронные сигареты хорошим способом бросить курить. Теперь в стране даже можно получить врачебный рецепт на этот заменитель табака. 

ВОЗ же считает вейпы опасными, особенно для детей и подростков. Поскольку в жидкостях для электронных сигарет содержится никотин, все риски, связанные с употреблением этого яда сохраняются. 

Электронные сигареты появились сравнительно недавно. Первый прототип собрал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году. Он пытался бросить курить с помощью никотиновых пластырей, но они не удовлетворяли его потребности. 

«Как фармацевт я понимал, что доставка никотина в организм через пластырь значительно отличается от таковой в курении: никотин попадает в кровь через кожу с постоянной скоростью, но при этом надолго остается там в стабильном состоянии. При курении же никотин быстро проходит в кровь через легкие и дает резкий эффект удовольствия. Я начал искать лучший вариант имитации табакокурения», — рассказал о своем изобретении сам Хон Лик. 

Пока в разных странах законодательное и медицинское отношение к вейпингу отличается. Та же Великобритания официально считает электронные сигареты на 95% менее вредными, чем обычные. А в отдельных штатах США продажа вейпов вообще запрещена. Это связано с несколькими случаями смертей вейперов. И хотя удалось доказать, что всему виной были несертифицированные жидкости, содержащие ацетат витамина Е, о безусловной безопасности электронных сигарет говорить не приходится. 

Нынешнее исследование показало, что для отдельных систем и органов вейпинг столь же вреден, как и обычные сигареты. Ученые проанализировали клетки легких у курильщиков (как обычных, так и электронных) и некурящих людей. Оказалось, что у тех, кто курит, нарушалась работа генов, ответственных за работу митохондрий — особых органелл, которые отвечают за энергетический баланс в клетках.

Также ученые обнаружили поломки на участках ДНК, отвечающих за работу врожденного иммунитета и выработку молекул, связанных с воспалительными процессами. При этот нарушения работы генов оказались связаны с продолжительностью курения. 

«Мы обнаружили, что более 80% нарушений регуляции генов у вейперов связаны с интенсивностью и продолжительностью  курения»,— сказал один из авторов исследования, профессор Ахмад Бесаратиния. «При этом ни одно из обнаруженных нарушений работы генов у вейперов не связано с их тем, как долго и интенсивно они курили обычные сигареты».

Профессор Бесаратиния давно исследует потенциальный вред вейпинга. Ранее он доказал связь между курением электронных сигарет и некоторыми видами рака. 

Ряд исследований  демонстрировал, что вейпинг увеличивает риск раннего инсульта. А также может приводить к образованию тромбов и сужает кровеносные сосуды. 



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