Ответ Кучеры врачам – Личное мнение

Откровенно скажу, что навскидку не вспомню, чем знаменит Оскар Кучера — по-моему, это ведущий на радио, если не ошибаюсь?

Да и неважно — наверняка у человека есть поклонники. Сам себя он считает значимой персоной. Вот он, симпатичный:



Фото: Соцсети

В ответ на приглашение врачей в красную зону Кучера очень хорошо ответил.

Ну, как — хорошо? Давайте почитаем и его опус, который мне прислали в комментариях к вчерашнему посту:

«Уважаемый Денис Николаевич! Благодарю вас за Ваше коллективное письмо в адрес так называемых “антиваксеров” , к коим Вы меня причислили. Я опущу этическую составляющую Вашего приглашения меня в красную зону, хотя очевидно, что глазение на тяжелых больных, (не так важно чем), на человека не подготовлненного произведёт ужасающее впечатление. Я перейду к сути.

Для чего этот фарс? Для чего Вы меня приглашаете смотреть на тех, кто тяжело болен? С чего вдруг Вы решили, что я хоть каким то образом отрицаю болезнь с названием ковид 19? Я потерял своего отца! Он умер от коронавируса! Где я упомянул о том, что не верю в болезнь? Уверен, что нигде! Так же как впрочем уверен, что Вы вряд-ли читали мои тексты. Иначе бы у Вас не возникло этого странного желания пригласить меня в красную зону. Простите, но Вы подменяете понятия, делая мне подобное приглашение. Вы, как профессионал своего дела, говорите о медицине! Я, как гражданин, говорю о социальном аспекте всех проводимых мероприятий, связанных с этой коварной болезнью. Ведь практически в каждом своём посте, который тем или иным образом касается вакцинации, я твержу НЕ о том, что я против, а лишь о том, что я против ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ вакцинации!!! Я задаю вопросы: почему я насильно должен учавствовать в эксперименте? Почему в нашей стране не объявлена должным образом пандемия, но всё время придумываются разные странные истории с названиями “Режим нерабочих дней”, “масочный режим”, “каникулы за счет работодателя” и прочие, непрописанные в законе несуразицы? Почему каждый раз меняются рекомендации от некоторых руководителей (в том числе и медицинских) нашей страны? Почему Президент говорит о том, что Обязательной вакцинации быть не может, но власти на местах слушать его не считают нужным? И главный вопрос: Если государство так уверенно в этой чудо-вакцине, то почему не готово взять на себя риски и гарантии по отношению к тем, кто может пострадать от побочных эффектов после укола? (Не говорите мне про компенсацию в 30 тысяч рублей в случае смерти) И так далее! Ну и как следствие, я, естественно, против разделения общества на привитых и непривитых, которое благодаря внедрению QR-кодов сейчас входит в активную фазу.

А теперь мой вопрос Вам лично, Уважаемый Денис Николаевич: Каким образом приглашение в красную зону Вашей больницы сможет мне дать ответы на все вышеперечисленные вопросы?»

Если вы не осилили это многобуквие, вот вам суть — Оскар не против вакцинации, а против обязательной вакцинации.

В обоснование своей позиции взрослый и, по идее, ответственный в силу возраста человек переводит стрелки на государство: не объявили режим ЧС, проводят эксперимент, масочный режим и прочее.

В общем, критикует действия государства.

Каким образом промахи в борьбе с пандемией связались в голове Кучеры с ненужностью обязательной вакцинации, я гадать не стану — это выше моего понимания. Человек на эмоциональном взводе может при желании связать воедино и яблоко с бренностью бытия. Или покрышку Камаза с биномом Ньютона.

Беда Кучеры в непонимании, что же такое вакцинация. Он искренне несёт глупость, полагая, что говорит логично умные вещи.

Давайте поможем человеку?

Дорогой Оскар! Если бы ты хорошо учился, то знал бы один любопытный факт: вакцинация бывает или всеобщая, или её не бывает.

Бесполезно сделать прививку одному — так она не сработает и сработать не может. Не имеет смысла прививать и меньшее число людей, чем необходимый порог коллективного иммунитета.

Для коронавируса этот порог составляет по оценкам учёных что-то никак не меньше 80%.

Понимаешь теперь?

Нельзя говорить, что ты за вакцину, но против всеобщей вакцинации. Одно противоречит другому! Ты или за всеобщую вакцинацию, или против неё — другого варианта тут нет, в связи с тем, что такое вакцинация в принципе.

Если всеобщая вакцинация невозможна добровольно, то нужно проводить её в обязательном порядке.

Я понимаю людей. Я сочувствую всем. Я даже знаю, почему люди так агрессивно против вакцинации — мне их искренне жаль.

Никто не спорит, что со стороны государства были промахи. Я лично озвучивала все проблемы: не закрыли на замок границы в начале пандемии, как в Китае. Когда пандемия пришла в страну, режим нерабочих дней был очень вольготным. Последующие закрытия ресторанов оказались откровенной глупостью, ударившей по бизнесу.

И так далее, и так далее, и так далее. Наибольший провал — это та форма пропаганда вакцинации, которая привела, благодаря полному отсутствию профессионализма в СМИ, к противоположным результатам.

Но всё, что перечислил ты, Кучера, и то, что назвала я, никак не влияет на необходимость достижения коллективного иммунитета!

Это как раз сделать необходимо.

Есть два пути выхода из пандемии. Первый — ждать, когда все переболеют. При этом будут тысячи смертей, мучений и страданий. Второй — достичь барьера с помощью вакцинации.

И если люди не понимают сами, что им нужно привиться, не бегут сделать прививку, если пропагандисты в СМИ провалили кампанию за вакцинацию, то остаётся лишь вводить обязательное требование.

Скажите что-нибудь Оскару.

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