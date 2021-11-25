 

Спасательные работы в шахте «Листвяжная» остановили из-за угрозы взрыва

25.11.2021, 13:41, Новости дня
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Поисково-спасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области временно приостановлены из-за угрозы взрыва, горноспасателей выводят на поверхность, рассказал представитель экстренных служб.

«В связи с угрозой взрыва поисково-спасательные работы временно приостановлены», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, подразделения горноспасателей выводятся на поверхность.

Как сообщил источник в пресс-службе МЧС, врио главы ведомства Александр Чуприян вылетел в Кемерово.

«Спецборт МЧС вылетел из аэропорта Жуковский в Кемерово. На борту рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», – сказал он.

Источник добавил, что воздушное судно оборудовано медицинскими модулями на случай экстренной эвакуации пострадавших.

«В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи, спасатели отряда «Центроспас», медицинские работники», – добавил представитель ведомства.

Тем временем генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить соблюдение законодательства об охране труда и безопасности на всех шахтах в Кузбассе.

«Игорь Краснов поручил организовать проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на всех шахтах в регионе с привлечением сил Ростехнадзора и МЧС», – говорится в сообщении ведомства.

В четверг около 4.30 мск произошло задымление на этой шахте в Кемеровской области, работники предприятия выводятся на поверхность. В шахте находились 285 человек. Погибли, по последним данным, 11 горняков, более 40 пострадали.

Шахта «Листвяжная» принадлежит холдингу «СДС-Уголь», входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке в одноименной обогатительной фабрикой в городе Белове – одной из самых мощных в РФ по переработке энергетического угля.

Ранее в экстренных службах сообщили, что из-за пожара в шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 11 человек. Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям шахтеров, погибших на шахте «Листвяжная» в Белове в Кемеровской области.

Напомним, в экстренных службах сообщили, что угольная пыль загорелась в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, вызвав задымление. Возгорание в шахте находится в вентиляционной шахте. Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. 



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